也门否认美军袭击影响红海行动

据本社援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，布海提强调也门安萨鲁拉运动在红海的军事行动将持续进行，并表示：这些行动并未受到美国攻击的影响。

他严正驳斥了美方关于安萨鲁拉运动遭受重大损失的说法，并表示："美方公布的伤亡数据严重失实，即便面对高强度打击，我方损失亦属轻微，几乎可忽略不计。"

布海提就近期移民中心遭袭击事件严正声明，"该区域周边并无我方任何军事部署，美方针对平民的暴行既暴露其战略困局，更昭示其反人类本质。"

他强调，"美方空袭频次的激增更多是舆论作秀而非战术需要，对我方实际战力几乎无损伤。"

昨日（周一）凌晨，也门消息人士报道称，美国战机对位于也门北部萨达省的移民营地发动袭击。

也门卫生部发布初步统计数据显示，美军空袭萨达省移民营地已导致60名非洲籍难民丧生，65人受伤。

美英联军自3月15日起，以支持以色列为由对也门发动军事打击，空袭范围波及居民区与民用基础设施。

尽管遭受空袭，也门武装部队仍持续开展支援加沙地带巴勒斯坦抵抗运动和人民的行动，并通过独特的军事行动打击巴勒斯坦被占领土的中心、与以色列政权有关的船只，甚至在红海和印度洋海域对美军舰艇发动攻击，并成功击落多架美军先进无人机。