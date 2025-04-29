在法尔斯阿巴代发现一块1500年前的古代碑文

本社讯- 穆贾塔巴·多鲁迪（Majtaba Doroudi）在接受伊通社采访时表示：今年四月，我们接到一位阿巴代市民的通报，得知了该碑文的存在。由于我专长于伊朗古语言学，所以此事由我负责进一步研究。

他补充说，这块碑文是在霍贾·阿卡舍山的山坡上发现的，在阿巴代县文物部门的监督下，历时近一个月完成了解读。虽然碑文中未注明具体年代，但其语言结构和内容表明其历史可追溯至萨珊王朝晚期。

博物馆馆长进一步解释了碑文的内容：“在此地隐藏着阿布尔·霍卡舍（洞穴入口），由米赫尔达德修建了这座石墓。”这句话表明，这座陵墓的建造者是一位名叫米赫尔达德的人。

多鲁迪还指出，该地区历史意义重大。在同一山坡上还存在伊斯兰时期的墓地，显示出该地从古代到伊斯兰时期的历史延续与功能演变。

他强调，这一碑文的发现不仅丰富了阿巴代县的历史底蕴，还提升了其作为“世界手工艺之都”的地位。

阿巴代县文物、旅游和手工艺局局长穆罕默德阿里·贾巴里（Mohammad Ali Jabari）也在接受伊通社采访时表示：霍贾·阿卡舍山此前已被列为伊朗国家级文物。值得注意的是，当地居民自古以来久称这座山为“阿卡舍”，而碑文中出现的“霍卡舍”一名则进一步揭示了这座山名字的由来。

贾巴里介绍了为保护该遗迹所采取的措施，并表示，已完成相关文书工作，准备将该碑文申报为国家文物，并在其发现地点实施保护措施。同时，建议开辟专门的旅游线路并设置指示牌，方便游客参观这一遗迹。

他补充说，目前霍贾·阿卡舍山坡已有登山和徒步路线，未来随着相关设施的完善，将进一步提升该地区的旅游吸引力。