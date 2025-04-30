巴加埃：国家波斯湾日是历史长河中文明共融与共建的象征

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃（Ismaeil Baghaei）在其X平台（原推特）发文表示：波斯湾国家日是对铭刻于伊朗民族身份与地区集体记忆中的历史传承象征，更是跨越千年的人类文明交融与区域合作的生动见证。

该发言人补充道：波斯湾国家日为地区人民提供了重溯共同历史的契机，促使人们深入思考区域身份认同的核心要素，并强调必须进一步推动西亚各国间的融合与睦邻友好，以实现内生性安全及区域内所有国家的可持续发展。