西班牙、比利时与爱尔兰三国政府联合谴责将加沙地带人道主义援助物资武器化的行径

据本社援引土耳其安那托利亚通讯社报道，西班牙常驻联合国代表在安理会关于中东局势（包括巴勒斯坦问题）的公开辩论中严正指出，“加沙战火的重燃以及约旦河西岸军事行动的升级，正在进一步恶化本已岌岌可危的人道局势，人道主义工作人员和设施竟被当作军事打击目标，令人深感忧虑。”

他指出这些袭击行为公然践踏国际人道主义法准则，同时强烈谴责以色列单方面撕毁与哈马斯的停火协议。

比利时常驻联合国代表在安理会发言中呼吁，"必须立即终止一切违反国际法的行径。根据《日内瓦公约》基本准则，人道主义援助绝不能被武器化，这是不容逾越的红线。"

他严正声明人道主义援助具有不可妥协性，并强烈要求：“立即解除对援助物资的封锁、停止胁迫人道工作者撤离加沙、以及终止针对救援行动的军事袭击。”

另一方面，爱尔兰常驻联合国代表在安理会发言中指出，"加沙地带持续升级的暴力行径，特别是对国际人道主义法的系统性践踏，已构成令人震惊的国际法危机。"

他表示，"我们在加沙和约旦河西岸所目睹的一切，不仅是对国际法的公然蔑视，更是对联合国安理会权威及联合国组织完整性的全面挑战。"

爱尔兰常驻联合国代表强调，犹太复国主义政权持续阻挠人道主义援助和商业物资进入加沙的行径，正急剧加剧该地区的饥荒危机。

他表示，"爱尔兰强烈谴责以色列政权在加沙重启空袭及地面军事行动的行径，这不仅给当地民众带来新的苦难，更是对既有停火协议的粗暴践踏。"

本社讯- 联合国秘书长古特雷斯此前向安理会指出，"加沙地带的人道主义状况正持续恶化，已超出人类想象的极限。近两个月来，以色列全面封锁食品、燃料、药品等基本物资，导致超200万平民被剥夺生存必需援助。"

他声明，根据《联合国宪章》及相关国际法准则，安理会坚决反对任何改变加沙地带人口结构或领土现状的行为，包括旨在缩减其领土的单方面行动。他强调："加沙地带作为未来巴勒斯坦国领土的组成部分，其地理与政治完整性必须得到维护。"