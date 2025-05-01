圣城周边地区的大规模山火仍在持续蔓延

据本社周四援引巴勒斯坦信息中心报道，犹太复国主义政权媒体《Surojim》报道称，最新火情最严重的区域位于北部古尔地区，靠近犹太复国主义定居点哈姆拉附近，火势蔓延范围极广。

据该消息来源称，火灾的异常特征以及风向情况引发了人们对其人为纵火可能性的猜测。

据以色列政权媒体报道，该地区已有5个犹太复国主义定居点启动疏散程序，通往巴勒斯坦被占领圣城中心的主要道路因严重拥堵而陷入瘫痪。目前，数十支消防队与多架洒水飞机仍在全力扑救，试图控制蔓延的火势。

巴勒斯坦Maan通讯社报道，圣城山区持续蔓延的森林大火在周三进一步升级，多辆汽车在主干道上被烈焰吞噬，现场惊现犹太复国主义定居者弃车逃生的混乱景象。

犹太复国主义政权已向多国发出紧急求援，希望各国协助控制仍在持续蔓延的山火灾情。

以色列消防部门已宣布进入最高级别紧急状态，命令全国消防力量在巴勒斯坦被占领地区全面戒备。尽管目前仅报告有轻伤情况，但最新画面显示火势正迅速逼近居民区和主要交通干道，迫使犹太复国主义政权紧急疏散周边定居点居民，并全面升级应急响应措施。

巴勒斯坦被占领地区消防指挥官表示，这场山火可能是犹太复国主义政权在巴勒斯坦被占领土上遭遇的最严重火灾之一。

过去数小时内，犹太复国主义政权外交部长吉德翁·萨尔展开紧急国际求援行动，已与英国、法国、捷克、瑞典、阿根廷、西班牙、北马其顿及阿塞拜疆等多国外长进行电话磋商，以期获取应对大规模山火的国际援助。