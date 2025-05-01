国际原子能机构总干事：与伊朗达成协议至关重要

本社讯- 国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西在接受美国《U.S. News》专访时指出，伊朗根据伊核协议实施的补偿措施及现有铀浓缩活动水平"引发特别关切"。格罗西透露，他已就此事与伊朗高级官员进行了多轮直接磋商。

他补充道，“当前最重要的是我们能够获得关于正在发生的一切所需的透明信息，这也是我们当前关注的重点。与此同时，从技术角度严肃认真地支持伊朗与美国之间正在进行的谈判也极为重要。”

他再次强调国际原子能机构在促成美伊潜在协议中的核心职能，并明确表示："当务之急是达成一项具备可信性、稳固性及可核查性的全面协议，而本机构将承担起核查监督的关键职责。这正是我们当前全力推进的重点工作，也是我此次赴联合国及安理会述职的重要议程之一。"

当被问及"新协议框架下国际原子能机构是否继续履行核查职责"时，格罗西回应称，"首要前提是相关谈判能否取得实质性成果——这是基础中的基础。值得关注的是，史蒂夫·威特科夫与阿巴斯·阿拉格齐正与机构保持密切沟通，他们之间的间接对话机制本身就是谈判进程的关键组成部分。需要明确的是，未来达成的将是美伊双边协议，而非原子能机构协议。"

格罗西补充道，"任何排除国际原子能机构参与的协议都将缺乏稳固根基。鉴于协议承诺的履行情况直接关系到国际核不扩散体系的有效性，必须通过专业、独立的核查机制确保其可信度，这正是本机构不可替代的价值所在。"