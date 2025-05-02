也门武装部队使用"巴勒斯坦-2"型超音速导弹对以色列境内一军事基地发动袭击

据本社援引也门马西拉（Al-Masirah）电视台报道，也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚准将在官方声明中宣布，为抗议以色列当局在加沙地带实施种族灭绝的暴行，并声援巴勒斯坦人民的正义抗争，也门武装部队已对该政权若干军事设施发动精确导弹打击。

他证实，也门导弹部队使用"巴勒斯坦-2"型超音速弹道导弹，对位于巴勒斯坦被占领土海法市东部的拉马特·大卫空军基地发动了精确打击。

萨里准将强调，此次打击成功命中预定目标，且以军"铁穹"等防空系统全程未能实施有效拦截。

声明高度赞扬加沙地带巴勒斯坦抵抗战士的顽强斗争与英勇行动，并明确表示，"也门武装部队将继续实施支援性军事行动，直至犹太复国主义政权停止侵略行径并全面解除对加沙的封锁。"

也门武装部队在过去数月多次声明，为支持巴勒斯坦民族事业并反制美国的侵略行径，已对红海及周边区域多项目标发动军事打击。

美国为支持犹太复国主义政权并企图打破也门对其实施的海上封锁，多次对也门平民发动袭击，目前已造成数十人伤亡。

尽管遭受空袭，也门武装部队仍持续开展支援加沙地带巴勒斯坦抵抗运动和人民的行动。他们通过独特的军事行动打击巴勒斯坦被占领土的中心、与以色列政权有关的船只，甚至在红海和印度洋海域对美军舰艇发动攻击，并成功击落多架美军先进无人机。