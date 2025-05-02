伊朗外长：伊朗比以往任何时候都更加坚定地致力于达成一项公正的协议

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐周四在其X社交平台账号上写道，"经与阿曼及美国协商，鉴于技术性及后勤保障因素，三方共同决定暂缓举行第四轮谈判。"

他明确表示，伊朗在"通过协商达成解决方案的坚定立场"上始终如一，毫不动摇。

阿拉格齐补充道，当前，伊朗比任何时期都更加坚定地寻求达成一项公正、均衡的全面协议。该协议必须包含三个核心要素：立即解除所有非法制裁、国际社会对伊朗核计划和平属性的可验证信任，以及伊朗依据《不扩散核武器条约》享有的全部合法权益必须得到充分保障。

伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于本周四上午正式发布声明，宣布原计划2025年5月3日（周六）在意大利罗马举行的伊美新一轮间接对话将调整日程。

他证实，此次会谈延期决定系根据阿曼外交大臣巴德尔·布赛迪的正式提议作出，相关信息已由阿曼外交部率先发布。发言人表示，关于后续谈判的具体日程安排，将在各方协商一致后另行公告。

巴加埃重申，伊朗政府坚定不移地通过和平外交途径捍卫国家合法权益，其核心诉求是彻底解除所有不公正制裁——这些制裁措施已对伊朗全体民众的基本人权与民生福祉造成系统性侵害。