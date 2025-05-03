伊朗强烈谴责美国在也门的战争罪行 

本社讯- 巴加埃称美国对也门的军事侵略是对也门主权和领土完整的公然侵犯，严重违反了《联合国宪章》原则和国际法准则。他强调，由于袭击针对也门居民区和关键基础设施，所以这些行为构成了战争罪和危害人类罪。

外交部发言人对联合国和安理会面对美国公然违法和杀害无辜民众的无所作为表示遗憾，并指出美国对也门的持续侵略，对加沙和约旦河西岸持续的种族灭绝以及犹太复国主义政权对黎巴嫩的恐怖主义行径，导致西亚地区的不安全局势加剧。他提醒该地区各国应共同承担责任，应对犹太复国主义政权和美国的战争挑衅与违法行为。