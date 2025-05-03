黎巴嫩真主党总书记：抵抗运动将持续推进解放事业，坚决反对任何形式的占领

本社讯- 真主党秘书长谢赫纳伊姆·卡西姆在接受《Ightedar》杂志专访时表示，该组织与阿马尔运动及其他重要盟友在黎巴嫩各领域都具有显著影响力和行动能力。

他补充道，我们将基于本国政策，致力于保护黎巴嫩的主权与领土完整。

卡西姆指出，我们将与各方伙伴、政党及社会各界通力合作，推动国家经济复兴，重建遭以色列当局破坏的地区。同时，我们将致力于归还民众财产、打击贪腐行为，推进法治政府建设。

真主党秘书长表示，黎巴嫩抵抗运动将继续推进解放事业，积极应对挑战，坚决反对任何形式的占领、定居点扩张以及与以色列当局的关系正常化。当前，我们的地区正面临美国及其代理人——以色列当局——的严重威胁，其试图通过扩张占领政策，迫使巴勒斯坦人民流离失所。以色列当局推动与阿拉伯国家关系正常化的最终目的，在于彻底消解巴勒斯坦问题。而黎巴嫩作为重要目标之一，其抵抗力量正遭受削弱。

他表示，在安全、军事、政治及文化领域，我们亟需推进变革。相关评估工作应当全面展开，特别要对前一阶段的执行情况进行深入分析，从而根据这些评估采取后续行动。核心问题在于真主党根据其成立时的原则和理想确立的战略目标。我们的首要任务在于坚持抵抗，全面实现这些既定理想。在此过程中，"勇士先驱"军事行动以及对加沙的支援行动，均可作为重要案例进行战术评估与作战效能优化。