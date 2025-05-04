外交部发言人巴加埃：占领政权的袭击旨在摧毁一个独立国家

本社讯- 外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃强烈谴责犹太复国主义政权对叙利亚多个地区的军事袭击，以及对大马士革、拉塔基亚、伊德利卜、哈马、库奈特拉和德拉等地的民用设施和国防能力的轰炸与破坏。

外交部发言人指出，犹太复国主义政权屡次侵犯叙利亚，袭击该国的战略资产和军民基础设施，并持续占领叙利亚部分领土。他强调："如今所有人都清楚，占领政权的主要目标是摧毁叙利亚作为一个独立国家的国防、经济和基础设施能力，以实现其在该地区的邪恶图谋，同时继续在巴勒斯坦被占领土上实施种族灭绝，并在黎巴嫩进行侵略和占领。"

巴加埃回顾了伊朗伊斯兰共和国的一贯原则立场，即必须维护叙利亚的领土完整、国家尊严和主权。叙利亚作为一个独立国家，其文明的民族对西亚这一重要地区的安全与稳定具有重要的影响。他再次提醒各方，所有涉事方都应对叙利亚当前局势的形成负责，正是它们为以色列政权的野心提供了可乘之机。巴加埃明确表示："要制止犹太复国主义政权对叙利亚的战争和侵略行为，国际社会特别是地区国家必须立即采取有效行动。为此，伊斯兰合作组织必须利用现有机制，迫使联合国安理会履行其职责，应对以色列政权违反国际法和破坏和平的行径。"