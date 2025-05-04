据本社周日援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，巴勒斯坦“真相”机构负责人沙阿万·贾巴林表示：在遭受60多天的严密封锁、蓄意制造的饥荒、人道援助的全面阻断以及所有边境通道关闭后，加沙正陷入一场空前的人道主义灾难。

他补充道，“这场灾难性的危机导致加沙的医疗与人道服务体系全面崩溃，居民的生存状况急剧恶化，使这片土地沦为人间炼狱。”

贾巴林还指出，“粮食、医疗物资、燃料和面粉的全面封锁，使当地居民的人道主义危机持续恶化。整个加沙陷入灾难性境地，饥饿如阴云密布，数千平民因长期缺乏基本食物而出现健康危机。”

巴勒斯坦“真相”机构负责人警告称，若国际社会不立即采取行动结束当前局势，这些持续推行的政策将导致数千平民丧生，尤其是儿童、病患、老人和孕妇等弱势群体。

他敦促国际社会履行其法律和道德责任，立即采取行动，强制开放人道主义援助通道，建立安全稳定的救援走廊，以满足加沙民众的基本生存需求，同时必须采取坚决措施，制止这场持续18个月的集体种族灭绝行为。

贾巴林补充道，"面对如此滔天罪行却保持沉默，这是人类的耻辱和污点。”

本社讯- 犹太复国主义政权通过封锁加沙通道，禁止人道主义援助物资、燃料和药品进入该地区。自2023年10月7日以来，该政权持续侵略加沙，已造成52,495人殉难。