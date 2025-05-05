伊朗与沙特共同支持叙利亚领土完整

本社讯- 伊朗外交部叙利亚事务特别代表穆罕默德·礼萨·拉乌夫·谢巴尼在就叙利亚局势与地区重要各方进行磋商期间，在利雅得会见了沙特外交部政治事务副部长沙特·萨提。



谢巴尼在此次会晤中详细阐述了伊朗对叙利亚当前局势的基本原则立场，伊朗致力于协助叙利亚实现稳定与和平，同时重申了对叙利亚统一与领土完整的坚定支持，并强烈谴责犹太复国主义政权在叙利亚及整个地区实施的破坏性行动及其造成的不稳定局势。



沙特外交部副部长对此次会晤表示欢迎，并指出："沙特一贯支持叙利亚领土完整及和平稳定，谴责以色列对叙利亚的袭击"。双方还强调将继续就地区局势发展保持磋商。



此前，伊朗叙利亚事务特别代表已就此事与俄罗斯、卡塔尔、阿联酋等国官员进行过会谈与磋商。伊朗叙利亚事务特别代表此次出访，正值沙特国防部长哈立德·本·萨勒曼亲王访伊之后，旨在加强两国在地区事务中的合作与沟通。