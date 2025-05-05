伊朗国防部长：若遭袭击，必将强力回击

本社讯- 空军少将阿齐兹·纳西尔扎德针对美国国防部长的军事威胁回应道："令人遗憾的是，美国官员一方面声称真诚希望谈判，另一方面却不断通过多种方式威胁对伊朗伊斯兰共和国采取军事行动。"



这位国防部长强调："我国政治领导人正以极具智慧的方式处理政治事务，我对此不予置评。但我建议那些发出威胁的美国官员，特别是新任美国国防部长，请他认真研究伊朗革命四十多年的历史。如果他了解，就会明白不应以威胁性语言同伊朗伊斯兰共和国对话。"



武装部队国防部长指出："过去数十年间，伊朗伊斯兰共和国从未主动挑起战争，未来也绝不会成为战争的发起者。但若伊朗伊斯兰共和国遭受攻击或战争被强加于我们，伊朗将以强大的力量作出回应。"