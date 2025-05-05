伊朗外交部驳斥也门问题不实指控，谴责美国军事干预

本社讯- 也门人民支持巴勒斯坦的决定完全基于他们独立的意志，源于伊斯兰团结精神和对巴勒斯坦兄弟姐妹的人道主义同情。将此归因于伊朗，是一种误导公众、转移注意力的手段，意在掩盖犹太复国主义政权在被占领的巴勒斯坦土地上所犯下的罪行，为其失败找借口，并进一步破坏西亚地区的安全。



伊朗伊斯兰共和国外交部重申尊重各国领土完整和国家主权的基本原则，强烈谴责美国对也门的军事攻击，这严重违反了《联合国宪章》和国际法基本准则。



伊朗伊斯兰共和国外交部警告，持续的军事行动将对西亚和红海地区的安全稳定造成严重威胁，伊朗始终呼吁立即停止在被占领巴勒斯坦地区的种族灭绝与屠杀行为，这是整个地区持续动荡的根本原因。



伊朗伊斯兰共和国强调，伊朗子孙将坚定不移地捍卫国家安全与利益，严厉谴责美犹政权近期对我国领土的威胁，并警告，由此产生的一切后果将由美国和犹太复国主义恐怖政权承担。