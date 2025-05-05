也门军方宣布对以色列实施全面空中封锁措施

本社讯- 也门马西拉（Al-Masirah）电视台援引也门军方声明报道称，该国武装部队自声明发布之时起，已宣布对以色列政权实施全面空中封锁。



此举是对犹太复国主义政权在加沙地带加剧军事侵略的回应。



声明强调，也门军方将通过反复打击犹太复国主义政权的机场，特别是位于巴勒斯坦被占领地区内的本-古里安机场，来实施此次空中封锁。



也门军方同时敦促所有国际航空公司严肃对待声明要求，自声明发布之日起，为保障航班与旅客安全，立即取消所有飞往以色列政权控制下机场的航线。



该声明还强调，也门绝不容许敌人继续侵略黎巴嫩、叙利亚等阿拉伯国家。



今日，也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚准将发表声明称，为声援巴勒斯坦人民、抗议犹太复国主义政权在加沙的种族灭绝行径，也门导弹部队在一次军事行动中对位于雅法地区（特拉维夫）的本-古里安机场发动了袭击。



他表示，此次行动采用高超音速弹道导弹实施，已成功命中目标。



萨雷亚准将说明此次导弹行动的成果时表示，美以防空系统在此次拦截中完全失效，超过300万犹太复国主义者被迫逃往避难所，本-古里安机场停运超过一小时。



也门武装部队发言人进一步警告所有航空公司："切勿飞往本-古里安机场，该空域已处于不安全状态。"



在也门导弹击中本-古里安机场后，多家国际航空公司相继宣布取消或暂停飞往特拉维夫的航班——这一事态充分暴露出巴勒斯坦被占领土领空正面临严峻的航空安全危机。