以色列当局对本-古里安机场国际航班停飞所造成的损失表示深切关注

据本社援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，犹太复国主义企业“信号”公司首席执行官就也门军队导弹袭击导致多家国际航空公司停飞本-古里安机场一事表示：“希望航空公司不要进一步暂停飞往以色列（巴勒斯坦被占领土）的航班，因为这将给我们带来重大损失并导致物价上涨。”

也门人道主义行动协调中心声明称，"我们已正式告知国际民用航空组织（ICAO）与国际航空运输协会（IATA），以色列敌方机场将持续成为也门武装部队的军事打击目标，相关各方须与航空交通服务部门（ATS）保持协同。"

另一方面，美国达美航空公司（Delta）也宣布暂停所有飞往巴勒斯坦被占领土的航班，暂停期为两天。

此前，西班牙欧洲航空公司（Air Europa）已取消所有从马德里飞往特拉维夫的航班。

欧洲航空（Air Europa）——西班牙第三大航空公司——在也门武装部队袭击本-古里安机场并宣布对以色列占领政权实施空中封锁后，于本周二取消了所有飞往巴勒斯坦被占领土的当日航班。

据犹太复国主义媒体此前报道，已有20家大型国际航空公司取消飞往巴勒斯坦被占领土的航班。

鉴于此，也门武装部队发言人通过正式声明向外国航空公司发出警告：务必停止一切飞往巴勒斯坦被占领土的航班。

也门武装部队严正要求所有国际航空公司必须严格遵守本声明规定，自声明发布之日起，为确保航班及乘客安全，立即停止飞往以色列政权所控制机场的航线。

声明最后强调，也门绝不容许敌人继续侵略黎巴嫩、叙利亚等阿拉伯国家。