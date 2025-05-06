阿拉格齐：与伊朗达成协议需避免不切实际和非理性的立场 

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长（周一，5月5日）在与欧盟外交与安全政策高级代表的电话交谈中，就地区和国际局势交换了意见，并通报了伊朗与美国间接谈判的最新动态。

阿拉格齐提到，伊朗伊斯兰共和国负责任地选择通过外交途径解决关于伊朗和平核计划的虚假担忧，但这一进程的推进需要对方展现出严肃的意愿和务实态度。他强调，如果如对方所声称的那样，唯一担忧是伊朗可能获得核武器，那么这一担忧是可以消除的，达成相关协议完全可行，但前提是避免不切实际和非理性的立场。

伊朗伊斯兰共和国外交部长还提到，过去一年与德国、法国和英国三个欧洲国家进行了多轮对话，并表示伊朗已准备好继续与欧洲伙伴合作，无论是通过欧盟框架还是与欧洲三国单独合作。他表示希望这些对话能够以建设性的态度、远离政治偏见的方式重启并持续下去。

阿拉格齐还阐述了伊朗在乌克兰问题上的立场，并强调伊朗伊斯兰共和国与俄罗斯联邦的合作不针对任何第三方国家。

伊朗伊斯兰共和国外交部长同时表示，伊朗已准备好与欧盟就双方的安全关切展开政治对话。

欧盟外交政策负责人也表示，欧洲愿意与伊朗伊斯兰共和国进行政治对话，并欢迎就现有关切交换意见。她希望双方副手能通过后续沟通探讨启动对话的基础，并做好必要准备。阿拉克奇对此表示赞同。

卡拉斯在通话中还就沙希德·拉贾伊港口爆炸事件向伊朗及遇难者家属表示哀悼，并代表欧盟表达了慰问。