也门水泥厂遭轰炸致21人受伤 

据本社周一晚援引述马西拉电视台报道，也门卫生部宣布，根据初步统计，对荷台达巴吉尔水泥厂的袭击已导致21名平民受伤。

犹太复国主义政权军队周一晚在一份声明中承认轰炸了也门荷台达港，并称该港口是安萨鲁拉组织的收入来源。

该声明宣称："我们轰炸了荷台达港及其周边地区的目标，这些设施属于安萨鲁拉"。

犹太复国主义军方还声称，被轰炸的基础设施是安萨鲁拉组织的主要收入来源，并指控荷台达水泥厂是该组织隧道和基础设施建设的主要材料供应方。