本社讯- 巴加埃指出，犹太复国主义政权对也门港口设施、工业区和居民区的袭击是在美国的支持和参与下进行的。他称这些侵略行径明显违反国际法，破坏《联合国宪章》关于尊重国家主权和领土完整的基本原则，并呼吁国际社会和地区国家采取有效行动，制止美国和犹太复国主义政权在伊斯兰国家实施的屠杀与破坏行径。
外交部发言人强调："防止地区不安全局势恶化的唯一途径，是停止犹太复国主义政权在加沙的种族灭绝和犯罪行径，并终结对该政权犯罪性的有罪不罚的现象。"
伊朗谴责犹太复国主义政权对也门的袭击
2025年5月6日 13:02
News ID: 85824716
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月6日报道- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃严厉谴责犹太复国主义政权对也门荷台达港及其他基础设施的军事侵略，称这是公然犯罪，严重违反了国际法原则和准则。
本社讯- 巴加埃指出，犹太复国主义政权对也门港口设施、工业区和居民区的袭击是在美国的支持和参与下进行的。他称这些侵略行径明显违反国际法，破坏《联合国宪章》关于尊重国家主权和领土完整的基本原则，并呼吁国际社会和地区国家采取有效行动，制止美国和犹太复国主义政权在伊斯兰国家实施的屠杀与破坏行径。
Your Comment