伊朗谴责犹太复国主义政权对也门的袭击

本社讯- 巴加埃指出，犹太复国主义政权对也门港口设施、工业区和居民区的袭击是在美国的支持和参与下进行的。他称这些侵略行径明显违反国际法，破坏《联合国宪章》关于尊重国家主权和领土完整的基本原则，并呼吁国际社会和地区国家采取有效行动，制止美国和犹太复国主义政权在伊斯兰国家实施的屠杀与破坏行径。



外交部发言人强调："防止地区不安全局势恶化的唯一途径，是停止犹太复国主义政权在加沙的种族灭绝和犯罪行径，并终结对该政权犯罪性的有罪不罚的现象。"