也门安萨鲁拉回应以美联合空袭：誓言采取报复行动

伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月6日报道- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在与欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯通电话时，向其通报了伊朗与美国之间间接谈判的最新进展，并强调与伊朗达成协议的必要条件是避免不切实际和非理性的立场。