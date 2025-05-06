也门安萨鲁拉回应以美联合空袭：誓言采取报复行动

据本社周二凌晨援引马西拉电视台报道，也门安萨鲁拉组织领导人纳赛尔丁·阿米尔宣布："我们将对犹太复国主义政权的轰炸予以回击，我们不会解除对敌方的海上和空中封锁，并将继续开展军事行动支持加沙地带。"
在外国势力持续侵略也门领土之际，当地消息源周一晚间透露，美国与犹太复国主义政权联合袭击该国西部重要港口荷台达港口。
新闻来源报道称，美国及犹太复国主义政权对也门荷台达水泥厂的袭击已造成21人受伤。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月6日报道- 针对犹太复国主义与美国对也门荷台达港发起的联合军事行动，也门安萨鲁拉运动新闻部副部长纳赛尔丁·阿米尔严正声明，该组织"必将对此次空袭实施报复"。
据本社周二凌晨援引马西拉电视台报道，也门安萨鲁拉组织领导人纳赛尔丁·阿米尔宣布："我们将对犹太复国主义政权的轰炸予以回击，我们不会解除对敌方的海上和空中封锁，并将继续开展军事行动支持加沙地带。"
在外国势力持续侵略也门领土之际，当地消息源周一晚间透露，美国与犹太复国主义政权联合袭击该国西部重要港口荷台达港口。
新闻来源报道称，美国及犹太复国主义政权对也门荷台达水泥厂的袭击已造成21人受伤。
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