伊朗布什尔艺术家的作品荣获沙特阿拉伯"阿菲夫"电影节最佳纪录片奖

本社讯- 赞德维安补充道："这部主要讲述伊朗南部特定地区本土文化与遗产的纪录片，成功吸引了国际学生电影节评委会的注意，斩获国际学生最佳纪录片殊荣。"

该官员强调："这一国际文化成就源于贾瓦德·古拉姆内贾德·贾布里的艺术创作，他以创作关注社会议题的作品而闻名。"

关于电影节的重要性，赞德维安指出："'阿菲夫'国际电影节是阿拉伯世界最具声望的艺术盛事之一，每年都会吸引全球学生作品参与角逐。"