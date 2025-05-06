伊朗外交部发言人：伊美下一阶段间接谈判的具体日程仍在协商拟定中

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃明确表示，"目前下一阶段谈判的具体日期尚未最终确定。阿曼斡旋方提出的下周初举行会谈的建设性提议，正处于技术性评估阶段。"
伊朗与美国第三阶段间接谈判于当地时间4月26日在阿曼苏丹国首都马斯喀特举行。伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐率伊方代表团与会，美方代表团由美国总统中东事务特使史蒂夫·维特科夫领衔。阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛迪阁下作为正式调解方主持本次会谈。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月6日报道- 伊朗外交部发言人就伊通社记者关于伊美下一阶段间接谈判安排的提问作出回应，并强调：谈判具体时间与地点的最终确定及发布事宜，将由斡旋方阿曼王国政府依照外交惯例统一对外通报。
本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃明确表示，"目前下一阶段谈判的具体日期尚未最终确定。阿曼斡旋方提出的下周初举行会谈的建设性提议，正处于技术性评估阶段。"
伊朗与美国第三阶段间接谈判于当地时间4月26日在阿曼苏丹国首都马斯喀特举行。伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐率伊方代表团与会，美方代表团由美国总统中东事务特使史蒂夫·维特科夫领衔。阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛迪阁下作为正式调解方主持本次会谈。
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