伊朗外交部发言人：伊美下一阶段间接谈判的具体日程仍在协商拟定中

5月5日被命名为“设拉子日”。设拉子是一座风景优美、历史悠久的城市，拥有秀丽的自然风光和丰富的旅游资源。作为伊朗的文化之都，它如同人间天堂，坐落于伊朗的法尔斯省。设拉子是伊朗重要的旅游和文化中心，汇聚了众多历史遗迹、文化遗产、自然景观、宗教圣地以及纯正的传统习俗。