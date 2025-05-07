伊朗强烈谴责以色列对萨那机场和也门基础设施的野蛮袭击

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于۵月۶日（周二）晚间发表声明指出，"面对加沙地带不断升级的军事行动及针对巴勒斯坦平民特别是妇女儿童的系统性暴行，必须明确指出，美英及部分欧洲国家对以色列占领政权的政治军事支持，已成为该政权持续违反国际法、在加沙地带实施暴政，并对黎巴嫩、叙利亚、也门等国发动一系列侵略行径的根本动因。美方及其盟国必须认识到，其对以色列占领政权的全方位支持，已构成针对西亚穆斯林民众集体迫害罪行的共谋。"



他强调，"以色列政权对也门主权领土的军事侵犯及对其国民经济基础设施的蓄意摧毁，已完全符合《罗马规约》关于战争罪与危害人类罪的法定构成要件。这些行径不仅彻底暴露该政权决策层及其背后势力通过系统性破坏地区国家发展根基以实现地缘霸权的战略图谋，更以确凿证据坐实了其反人类罪行的犯罪动机。"



伊朗外交部发言人指出，犹太复国主义政权在整个西亚地区持续升级的军事扩张行径，已构成对《联合国宪章》基本原则与国际法体系的公然践踏。联合国安理会面对其系统性违法行为长期不作为的态度，既严重违背国际道义责任，更彻底丧失其合法性基础。发言人敦促伊斯兰合作组织成员国立即启动紧急机制，采取协调一致的行动，制止该占领政权对伊斯兰区域实施的侵略性军事冒险主义政策。