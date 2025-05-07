也门安萨鲁拉运动发言人：美国的立场发生改变，而也门的战略立场始终坚定不移

本社讯- 也门安萨鲁拉运动发言人穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆在接受也门马西拉（Al-Masirah）电视台专访时强调，"与美国达成的协议仅涉及停止袭击美籍船只以换取美方终止对也门的侵略行为，该协议绝不影响也门武装部队针对犹太复国主义敌人的现行军事行动。"



他指出，“也门对加沙地带的支援行动将持续升级，这是对美国公然支持犹太复国主义实体侵略行径的必要回应。我方特此声明，与美国达成的任何临时性协议，都不会动摇我国支持巴勒斯坦解放事业的坚定原则立场。"



安萨鲁拉运动发言人表示，针对加沙的支援行动绝无可能中止，并补充道：“美国执意卷入对犹太复国主义实体的军事支持，而我们已对此作出回应。”



他表示，也门在巴勒斯坦问题上，尤其是支持加沙的立场坚如磐石，绝不会动摇。他指出：“我方通过阿曼苏丹国的渠道收到了美方若干诉求。需要明确的是，立场发生变化的是美国，而也门的战略立场始终坚定不移，从未改变。”



阿卜杜勒萨拉姆补充道，"美方此番表态实际上是公开承认其战略失败与军事无能。事实证明，其无力保障所谓'以色列占领政权'的航运安全，特朗普的最新声明更彻底暴露了这一战略困境。"



他指出，事实正如我们所述，也如阿曼外交部声明中明确指出的那样。该声明表示，本次协议是为实现美国停止对也门的侵略，以换取也门停止打击美方船只，而声明中并未提及停止针对巴勒斯坦被占领土的军事行动。



他特别强调，我方正在全面研判美方立场的实质性转变，以确保其承诺超越口头表态而转化为具体行动。必须明确警告，若美方重启对也门领土的任何军事侵犯，我们将立即启动对等反制机制，其后果完全由华盛顿方面承担。