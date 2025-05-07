中国在印巴冲突升级之际呼吁双方保持克制

据本社援引新华社报道，中国外交部发言人周三在例行记者会上就印度对巴控克什米尔地区实施军事行动引发地区紧张升级答问时表示，"印方单方面改变现状的军事行为不可接受，中方对此表示严重关切，呼吁立即停止一切加剧局势紧张的行动。"

中国外交部发言人补充道，"印巴两国作为历史形成的永久邻邦，同时都是中国的重要邻国。中方一贯主张，两国应通过对话协商以和平方式解决分歧，并重申反对一切形式恐怖主义的坚定立场。"

他指出，中方郑重呼吁冲突双方：必须切实以地区和平稳定大局为重，严格保持冷静克制，立即停止一切可能导致局势恶化的单边行动，并通过建立信任措施为紧张局势降温。

本社讯- 印度政府在周二晚间发布声明称，印度军队对巴基斯坦控制的克什米尔地区的9个目标进行定向打击，印方表示，这些目标是该国所谓的恐怖分子基地。

印度军方在官方声明中宣称，本次针对恐怖主义营地的精确军事行动已成功实施，有效维护了地区安全秩序与法治正义。

另一方面，巴基斯坦国防部长赫贾·穆罕默德·阿斯夫确认，巴基斯坦战斗机与防空部队在印度导弹袭击后成功击落了五架印度战斗机。

巴基斯坦国防部长发表严正声明，驳斥印度方面所谓"打击恐怖分子营地"的指控纯属无稽之谈，强调此举实为印方企图转移国际社会对其在克什米尔地区侵犯行径关注的舆论操弄。

巴基斯坦军方发言人今日上午在新闻发布会上表示，针对新德里袭击事件的回应仍在持续，目前印度对巴基斯坦发动的袭击已造成26人丧生。

值得一提的是，上周二晚间，武装分子在印度控制的克什米尔夏季首府斯利那加以南约90公里的旅游胜地佩尔甘姆向一群游客开火，造成至少27人死亡。印度当局将该事件定性为恐怖袭击并指控巴基斯坦参与其中，导致这两个拥核国家间的紧张关系升级至新阶段。