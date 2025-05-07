伊朗驳斥英国官员的无端指控

伊朗外交部副部长兼西欧司司长阿里礼萨·优素菲严正声明称，"英国内政部门及议会个别议员近期就伊朗公民遭非法拘押事件对伊朗伊斯兰共和国提出的指控完全失实，是毫无法律和事实依据的政治诬蔑。"



优素菲指出，英国警方声明及议会的反伊言论，是在多名伊朗公民遭不当拘押后炮制的，这充分暴露出英方对基本法律准则和人权保障机制的公然蔑视。



伊朗外交部副部长表示，英方在拘押多名伊朗公民之际同步发起对伊指控，进一步佐证了其行动背后的政治动机。必须指出，英国部分政客与官员长期炮制针对伊朗伊斯兰共和国的无端指控，这种恶劣行径不仅严重损害双边关系，更持续加剧伊朗民众对英国政府的历史性不信任——所有后果均应由英方承担。



他警告称，英国对伊朗的无端指控将带来负面后果，并敦促英方立即就拘押伊朗公民的问题向伊方说明法律依据，同时毫不拖延地为伊方领事探视提供便利。



英国内政部副大臣在下议院发言时，借近期反恐行动中拘押数名伊朗公民事件，再次提出所谓"伊朗安全威胁"的指控，并妄称德黑兰当局近年来涉嫌在英境内策划多起"危险阴谋"。



丹·贾维斯于周二在议会会议上宣称，5月3日开展的执法行动涉及两起独立案件，在全国多个地点共逮捕了8人，他将该行动称为"近年来规模最大的反恐行动"。他进一步指控称，其中5名伊朗籍人员因涉嫌"策划恐怖主义活动"被拘押，另有3人则被控违反《国家安全法》。