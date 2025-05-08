伊朗支持"欧佩克+"为稳定市场作出的决策

本社讯- 关于部分"欧佩克+"成员国决定增产及其对市场和全球油价的影响，伊朗石油部长穆赫辛·帕克内贾德补充说明：根据"欧佩克+"协议实施自愿减产的八国于5月3日（星期六）举行了会议，正如此前所宣布的，这些国家自2022年起自愿将总产量每日减少约220万桶，目前正逐步将这部分产量重新投放市场。



他指出："在此框架下，会议决定2025年6月将日均约41.1万桶的产量重新投入市场。这些国家2023年11月作出的减产及逐步复产的决定完全属于自愿行为，并非'欧佩克+'部长级会议正式决议范畴。"



这位欧佩克大会主席表示："欧佩克+"部长级会议在欧佩克秘书处的技术支持下，正严密监控石油市场现状及发展趋势。"欧佩克+"成员国已做好充分准备，将根据全球市场和经济形势调整政策决定，为确保市场稳定、促进成员国经济增长采取必要措施。



帕克内贾德特别指出，伊朗作为欧佩克大会主席国和"欧佩克+"成员国，将持续密切关注2025年全球市场动态。他强调："在当前石油市场充满不确定性的背景下伊朗始终支持'欧佩克+'为稳定市场所采取的一切决策。"