中国国家主席：中俄友谊是两国在反法西斯战争中用鲜血铸就的宝贵历史遗产

据本社周三援引新华社报道，中国国家主席习近平在启程前往莫斯科前表示，中俄两国人民在第二次世界大战中并肩抗击法西斯，用鲜血和生命铸就的深厚友谊，今天正激励着中俄关系朝着稳固、持久和不断发展的方向迈进。



他指出，这段历史性友谊不仅铭刻在两国史册中，更是当前国际形势下深化战略协作的坚实基础。



习近平主席补充道，中俄双方应珍视这一宝贵历史财富，以更富前瞻性的合作姿态，在政治互信、经贸互补、安全协作、人文交流等重点领域打造新时代全面战略协作伙伴关系。



习近平指出，近年来中俄在经济、能源、军事和外交等领域的合作日益紧密，双边关系迈入全新阶段。国际观察家普遍认为，这种发展对全球力量平衡有着深远影响。



本社讯- 克里姆林宫周日宣布，中国国家主席将于5月7日至10日对莫斯科进行访问，出席纪念战胜纳粹德国80周年的系列活动，并与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会谈。



另据中国媒体报道，5月9日（星期五），中国人民解放军仪仗队将参加在莫斯科红场举行的“胜利日”阅兵式。



这是自2015年以来，中国首次正式派遣军方人员参加俄罗斯这一具有象征意义的活动。



分析人士认为，中方部队参与此次阅兵，标志着中俄军事与战略关系的深化——尤其是在两国共同面临西方压力、寻求加强双边及多边合作的背景下。



中国军队在莫斯科红场的阅兵式，不仅重申了中俄在共同抗击法西斯战争中的历史团结，也向外界释放出两大亚洲力量在当前多极化国际格局中加强地缘政治协作的明确信号。