联合国就蓄意篡改波斯湾名称的图谋作出严正回应

本社讯- 联合国助理发言人斯特凡妮·特朗布莱于当地时间周三的例行记者会上，就有关篡改波斯湾名称的传闻作出明确回应。她重申道：“联合国将一如既往地遵循既定惯例，在官方文件中使用‘波斯湾’（Persian Gulf）这一历史性地理名称。”

美国总统唐纳德·特朗普于当地时间周三在记者会上回应有关蓄意篡改波斯湾名称的传闻时表示，"目前尚未就此作出最终决定"，并强调："不希望伤害任何国家的民族情感"。

美国总统在提及即将展开的西亚之行时表示，“下周抵达该地区后，我将面临相关质询，届时需要做出决策。我不希望伤害任何国家的民族情感，但目前尚不确定这一举措是否会引发各方不满。”

伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表处当地时间周四在X社交平台上就有关美国总统可能篡改波斯湾名称的传闻发表严正声明：“国际社会必须共同抵制对事实的蓄意歪曲。理解历史与地理是治国理政的基本前提，而白宫的任何决定都无法改变‘波斯湾’这一亘古不变的地理事实。”

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在X社交平台上就有关美国总统可能篡改波斯湾名称的传闻发表评论：“波斯湾与众多地理名称一样，深深植根于人类历史的长河之中。伊朗从未对使用‘阿曼海’、‘印度洋’、‘阿拉伯海’或‘红海’等名称提出异议。使用这些名称不意味着对任何特定国家主权的认可，而是体现对人类共同遗产的尊重。”

伊朗外长严正声明，“任何出于政治动机篡改波斯湾历史名称的行为，都是对伊朗国家及人民的敌对行为，必须予以强烈谴责。这类别有用心之举，是对全体伊朗公民——无论其背景或居住地为何——的公然侮辱。”

他表示，希望关于波斯湾名称的荒谬传闻不过是那些“一贯好战”势力散布的谣言攻势，其目的是激怒全球伊朗裔民群体并煽动他们的对立情绪。