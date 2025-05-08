也美达成停火，安萨鲁拉称美国已战败

本社讯- 阿梅尔在接受半岛电视台专访时强调，"美国政府已作出停止为以色列政权红海航运提供军事护航的决定，但我们将始终坚定不移地支持巴勒斯坦人民，特别是加沙地带抵抗运动的正义事业。"



他强调，我们的战略目标清晰而坚定——通过持续提升国防装备水平，旨在追究以色列占领当局的战争罪责，并迫使特拉维夫当局立即终止对加沙地带的军事侵略与封锁政策。



这位安萨鲁拉运动高级官员严正声明，我们绝不容许任何悬挂以色列政权旗帜的船只经由红海水域通行，这一立场坚定不移。



他明确表示，是美国总统本人主动向我方发出了正式外交照会。



阿曼官方通讯社周二晚间援引该国外交部发言人的声明称，经过阿曼苏丹国与美国及萨那相关当局近期开展的一系列对话与磋商，旨在缓和地区紧张局势的外交努力已促成双方达成停火协议。



阿曼外交部发言人指出，双方承诺未来将互不针对对方目标——包括红海与曼德海峡的美国船只，并共同保障国际海运自由与商业航运畅通无阻。