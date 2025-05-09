伊朗伊斯兰革命卫队总司令：任何侵略的起始地点，都将成为反击的目标

据本社周四晚间援引伊斯兰革命卫队信息网站报道，伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米少将补充道，伊朗伊斯兰革命卫队海军是基于应对域外军事力量介入的需求而建立的，其编制结构与作战体系具备独立执行长期、高强度全域作战的能力。具体而言，该部队已构建完整的作战要素体系——从用于海上精确打击的弹道导弹，到可针对固定或移动目标实施攻击的多型巡航导弹，均已完成全面列装。

萨拉米少将表示，今天，伊朗伟大人民所见到的，仅仅是革命卫队海军无人机部队强大实力的冰山一角。我们军队装备的无人机系统融合了全球该领域最先进的现代技术，不仅为指挥官提供了多样化的打击手段，还赋予作战部署极高的灵活性。

伊斯兰革命卫队总司令指出，我国伟大的人民应当知晓，我们正以全副武装之姿屹立于敌人面前。如今我们展示实力，正是为了修正敌人错误且荒谬的战略误判——因为无论如何，我们的敌人都必须在一定程度上认清我们的真正实力，只有让他们了解我们的力量规模，才能避免因其无知而仓促误判，进而避免采取那些终将自食恶果的行动。

萨拉米少将强调，我们的防御原则十分明确：敌人在任何地点侵犯我国的利益与目标，我们必将打击该地点及其所有关联的战略节点。因此我们郑重宣告——任何国家或地区的领土，若成为侵犯行径的策源地，则该地必将转化为被打击的终结点。