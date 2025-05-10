伊朗外交部长强烈谴责针对伊朗驻斯德哥尔摩大使馆的袭击事件

伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月9日报道- 伊朗伊斯兰革命卫队总司令在揭幕革命卫队海军某地下无人机基地时表示，任何国家或地区的领土，若成为对我方发动侵略的起点，那么该地点将成为我们的打击目标，换言之，侵略的起始地点将转变为被打击的目标地点。