伊朗外交部长强烈谴责针对伊朗驻斯德哥尔摩大使馆的袭击事件

本社讯- 在伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐与瑞典外交大臣的通话中，双方就双边关系及领事事务等议题交换意见。
伊朗外交部长强烈谴责对我国驻斯德哥尔摩大使馆的袭击行为，并要求瑞典政府严肃处理肇事者，采取必要措施防止类似事件再次发生。
阿拉格齐外长还指出，就伊朗与瑞典双边关系而言，加强对话磋商对消除误解、深化务实合作具有重要战略意义。
瑞典外交大臣重申，瑞典政府恪守保护外交机构安全的国际义务，承诺将采取一切必要措施，确保伊朗伊斯兰共和国驻斯德哥尔摩大使馆的安全。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月10日报道- 我国外交部长在与瑞典外交大臣通话时，就我国驻斯德哥尔摩大使馆遇袭事件表示强烈谴责，要求瑞方依法严惩肇事者，并采取切实措施确保伊朗外交机构和人员的安全。
本社讯- 在伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐与瑞典外交大臣的通话中，双方就双边关系及领事事务等议题交换意见。
伊朗外交部长强烈谴责对我国驻斯德哥尔摩大使馆的袭击行为，并要求瑞典政府严肃处理肇事者，采取必要措施防止类似事件再次发生。
阿拉格齐外长还指出，就伊朗与瑞典双边关系而言，加强对话磋商对消除误解、深化务实合作具有重要战略意义。
瑞典外交大臣重申，瑞典政府恪守保护外交机构安全的国际义务，承诺将采取一切必要措施，确保伊朗伊斯兰共和国驻斯德哥尔摩大使馆的安全。
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