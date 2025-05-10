加沙地带持续遭受以色列军方猛烈炮击，人道主义危机日益加剧

据本社周六援引卡塔尔半岛电视台报道，在犹太复国主义政权对加沙地带重启军事行动的第54天，巴勒斯坦政府驻加沙地带新闻办公室发表声明，呼吁国际社会派遣独立调查组彻查战争罪行，并要求追究以方相关责任人的法律责任。该办公室同时敦促联合国及安理会立即采取干预措施，解除封锁并终止导致当地人道主义危机持续恶化的相关政策。



这一呼吁是在加沙地带各过境点持续关闭长达70天的背景下发出的。当前，当地人道主义危机持续恶化：粮食短缺问题日益严重，数万巴勒斯坦家庭面临生存危机，医疗系统几乎瘫痪，药品和医疗器械极度短缺。



阿克萨医院发言人哈利勒·达克兰警告称，若燃料供应持续中断，部分医疗机构将面临被迫停运。



他同时通报了加沙地带医疗系统现状：药品及医疗设备严重短缺，医院太阳能供电设施遭针对性破坏，且儿童营养不良病例激增。



联合国发表声明，要求全面解除对加沙地带的封锁，确保人道主义援助物资畅通无阻地进入该地区，并警告称，任何延误都将引发灾难性人道主义后果。



与此同时，以色列占领军持续对加沙地带实施军事打击，其对加沙城萨布拉街区难民营的袭击已造成5名平民殉难（含2名儿童和1名妇女）。