伊斯兰革命最高领袖：穆斯林不应让巴勒斯坦问题被遗忘

2025年5月10日（周六）上午，来自伊朗全国各地的数千名工人齐聚德黑兰伊玛目霍梅尼清真寺，集体会见伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊。

伊斯兰革命最高领袖指出，当前国际社会中，某些势力正推行针对各国人民的歧视性政策，企图将巴勒斯坦问题边缘化。伊斯兰世界必须坚决抵制这一图谋，绝不容许其得逞。这些势力通过散布谣言、制造舆论杂音，甚至炮制无关紧要的议题，企图转移国际社会对巴勒斯坦问题的关注。但我们必须保持战略定力，绝不容许国际视线从这一关乎伊斯兰世界核心利益的议题上转移。

他补充道，以色列当局在加沙地带及巴勒斯坦其他地区持续实施的军事行动已构成严重违反国际人道主义法的罪行，国际社会必须立即采取切实行动予以制止并追究相关责任。

伊朗最高领袖强调，伊斯兰世界不仅要坚决抵制以色列当局的侵略行径，更须直面其背后的支持势力。美国当局实际上为这些违反国际法的暴行提供了全面支持。尽管某些政治言论可能制造认知迷雾，但现实昭然若揭：当前，巴勒斯坦人民——特别是加沙地带饱受战火摧残的无辜平民——不仅在与以色列占领政权抗争，更是在抵抗美英等国的强权干预。

他指出，“我坚信，在安拉的意志与襄助下，巴勒斯坦人民必将战胜以色列占领政权，取得最终胜利。这一预言必将实现。邪恶势力虽暂时猖獗，终将走向灭亡，这一真理亘古不变。我们目前所目睹的种种暴行——无论是在叙利亚还是其他地区的军事行动与所谓的‘进展’，并非其强大的体现，反而暴露出其根本的虚弱。这一行为必将加速其衰败进程。”

我希望伊朗人民与全球穆斯林能够亲眼见证这一神圣时刻的到来——巴勒斯坦人民彻底战胜犹太复国主义占领政权，实现民族解放的伟大胜利。