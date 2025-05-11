阿拉格齐：伊朗坚持其和平利用核能的权利，包括铀浓缩活动。 

本社讯- 卡塔尔首都多哈于2025年5月10日至12日主办今年最重要的地区外交会议之一——第四届“伊朗与阿拉伯国家对话会议”，主题为“稳固关系与共同利益”。该会议由“伊朗外交关系战略委员会”和“半岛研究中心”联合举办。



阿拉格齐补充道：过去80年来，犹太复国主义政权作为该地区的邪恶犯罪实体，始终是周边地区不安全、威胁和战争的根源。该政权曾侵略所有被占领巴勒斯坦的邻国，如今其在加沙实施种族灭绝的同时，还持续对叙利亚和黎巴嫩发动恐怖袭击，并多次袭击也门。



赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在演讲的最后部分提及了伊朗与美国之间的间接谈判，第四轮谈判于5月11日举行。他表示：伊朗伊斯兰共和国认为获取和使用核武器是非法的，并一直是国际核不扩散体系的坚定成员。但同时，伊朗坚持其和平利用核能的权利，包括铀浓缩活动。我们不寻求核武器，且大规模杀伤性武器在伊朗的安全理念中毫无地位。正因如此，我们是西亚地区无核武器倡议的发起者之一。