以色列高级官员：以色列无法击败哈马斯

据本社援引卡塔尔半岛电视台报道，在此背景下，“以色列是我们的家园”党主席阿维格多·利伯曼——这位曾担任国防部长、利库德党成员及内塔尼亚胡内阁要职的政治人物——发表尖锐批评称：“一个在20个月内都未能击败哈马斯的领导人，即便再执政17年，也难有作为。”



他强调，当前美以关系已跌至历史低谷。



另一方面，以色列前总理埃胡德·奥尔默特也呼吁立即停止加沙战争。他指出：“加沙是巴勒斯坦的领土，理应是未来巴勒斯坦国的一部分。”他还强调，解决危机的首要步骤包括停火、释放被扣押人员，并交换巴勒斯坦人质。



以色列前军官也指出，哈马斯在此次战争中占据上风，并强调该组织仍在战场上保持优势。



曾任以色列国防军加沙旅战斗指挥官的欧伦·所罗门在一份报告中警告称，哈马斯武装人员通过调整军用车辆后视镜等简易手段，精确控制爆炸装置的引爆时机和位置。



他补充道，哈马斯已具备监视以军阵地的能力，并重建了反坦克作战体系。



所罗门指出，暗杀哈马斯高级指挥官并未奏效，因其职位已迅速由继任者接替。



他强调，哈马斯的战略核心在于通过战术与战略双重消耗战削弱以军，同时从心理上瓦解以色列的境内战线。