伊朗外交部长启程前往马斯喀特参加伊朗与美国的间接谈判

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，阿拉格奇在德黑兰进行磋商后已前往马斯喀特，本轮会谈将于当地时间中午12点左右开始。

在第四轮谈判开始前，伊朗外交部长阿拉格齐于周日表示，美国在谈判中的矛盾立场是当前协商面临的一项严重挑战。他还强调，伊朗有权进行铀浓缩活动，德黑兰绝不会在这一立场上退让。

阿拉格齐外长表示，希望本轮由第三方斡旋的谈判能够取得决定性进展。

在谈及美方的矛盾立场时，他指出，美国在谈判现场与对外媒体表态中存在明显不一致，美方官员立场频繁变动，而伊朗伊斯兰共和国始终立场明确、原则坚定。

他还表示，伊朗的核计划有坚实的法律基础，其和平性质受到国际原子能机构（IAEA）的监督与核查。

阿拉格齐强调，铀浓缩是伊朗民族以巨大代价——包括核科学家们的牺牲——所取得的重要成就，因此，这一权利绝不容谈判。

他表示，伊朗愿在这一问题上采取措施、建立互信。阿拉格齐外长指出，伊朗伊斯兰共和国已提出可就保障核计划和平性质作出承诺的建议。然而，美方虽提出了相关方案，却同时伴随着相互矛盾的主张。

在即将开启新一轮间接谈判之际，该外交官再次强调，伊朗在核活动问题上的基本原则立场已清晰阐明，相关核心议题不容谈判，亦无妥协余地。

他表示，希望此轮谈判能以建设性方式取得进展，并强调所有相关问题均应通过谈判渠道提出，而非诉诸媒体。

阿拉格齐强调，实现“伊朗不拥有核武器”这一目标完全可行，相关协议亦有可能达成，但任何不合理、不切实际或难以实现的要求都将导致谈判脱轨。

伊朗外交部长补充道，伊朗专家代表团已抵达马斯喀特，对方也可派遣代表团，并在阿曼外交大臣巴德尔·本·哈马德·布赛义迪的主持下与伊方展开间接谈判。