新任教皇向世界大国发出首条讯息：不要再发生战争 

本社讯- 路透社报道，教宗利奥十四世（Pope Leo XIV）于5月8日接替已故教皇方济各成为全球天主教领袖。他在梵蒂冈圣彼得广场向人群表示，呼吁“实现乌克兰的持久和平”“加沙停火并释放所有人质”。



他还对印度与巴基斯坦近期达成的停火协议表示欢迎，称祈求上帝为世界赐予“和平的奇迹”。



新教皇表示“不要再发生战争了！”，他重申已故教皇方济各的一贯呼吁，并提到第二次世界大战结束80周年纪念日——这场战争导致近6000万人丧生。



他重复教皇方济各曾提出的说法，称今天的世界正处于第三次世界大战的戏剧性局面中，这场战争正以碎片化的形式展开



新教皇对乌克兰人民表示同情，敦促基辅和平进程谈判方达成“持久、合理且有效的和平”。



教皇利奥十四世还表示，对加沙战争“深感悲痛”，要求以色列政权在加沙立即停火、向该地区提供人道主义援助并释放被扣押人员。



教皇方济各的继任者对印巴停火表示欣慰，称希望停火能促成这两个拥有核武器的邻国达成持久协议。



他强调，“世界上仍存在许多冲突”。