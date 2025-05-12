本社讯- 周日下午，总统佩希齐扬主持召开内阁会议时重申政府捍卫国家和平核成果的决心，并明确表示："我们可以保证，伊朗伊斯兰共和国过去、现在和将来都绝不寻求核武器。"
总统再次强调伊朗从未也绝不会发展核武器，并阐明："基于我们的信仰准则，我们从根本上反对核武器。根据最高领袖的法令，任何发展核武器的行为都是被禁止的。当然，要求伊朗完全放弃核设施的主张我们无法接受——核技术及我国科学家在和平利用核能领域取得的成就，在医药治疗、农业、环境保护和工业等领域具有重要应用价值，我们将坚定不移地继续和平核活动。"
佩泽希齐扬：我们正进行认真的谈判并寻求达成协议
2025年5月12日 12:06
News ID: 85830504
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月12日报道- 伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽希齐扬强调，伊朗坚持在和平交往中遵循基本原则政策。他表示:"我们正进行认真的谈判并寻求达成协议"，同时指出："我们参与对话是因为追求和平，但关于要求伊朗完全放弃核设施的主张,对我们来说是不可接受的。”
本社讯- 周日下午，总统佩希齐扬主持召开内阁会议时重申政府捍卫国家和平核成果的决心，并明确表示："我们可以保证，伊朗伊斯兰共和国过去、现在和将来都绝不寻求核武器。"
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