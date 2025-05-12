伊朗通信和信息技术部长哈什米启程访问北京，推进科技外交

本社讯- 应中国工业和信息化部部长的正式邀请，哈什米此次访问旨在落实第十四届政府“科技外交”战略计划，该计划是伊朗通信和信息技术部的核心优先事项之一。此次访问的主要目标是深化伊朗与中国在信息技术、通信、数字基础设施和人工智能等关键领域的战略合作。



访问期间，哈什米将与中国工业和信息化部（MIIT）部长及其他高级官员举行会谈，并与中国领先科技企业、科研机构的管理层举行专业会议。此外，他还将参观数字创新中心和科技展览。



“科技外交”是伊朗与全球，特别是邻国、友好国家及盟友开展技术合作的重要路线图，旨在提升伊朗在全球科技领域的地位，促进知识交流，吸引外资，并利用国际资源推动国内科技生态发展。



哈什米此次访华旨在落实这一战略，加速推进两国既有协议的执行，并拓展双边数字化合作的新领域。

