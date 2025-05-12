美方官员：与伊朗的谈判令人鼓舞，双方同意推进后续对话

本社讯- 当地时间周日（5月11日），在美伊第四轮阿曼谈判结束后，美联社和Axios网站援引一名不愿透露姓名的美国官员的话称："双方已就通过技术层面要素推动后续对话达成一致"。

该美方官员表示："我们对本轮谈判成果感到鼓舞，并期待近期举行的下一轮会谈"。据悉，本轮谈判在作为调解方的阿曼首都马斯喀特持续了约三小时。

伊朗伊斯兰共和国外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在X平台发文确认第四轮谈判结束，称这是一轮"艰难但富有成效的谈判，有助于增进相互理解，并为解决分歧寻找合理务实的路径"。伊朗外交部发言人表示下一轮谈判时间地点将由阿曼协调方公布。

值得注意的是，伊朗在此轮谈判中坚持的核心诉求——正如其外长和发言人多次强调的——包括有效解除制裁、停止一切损害伊朗经济的限制措施。在核领域，维护伊朗核能力及铀浓缩权利是伊方不可谈判的原则。

伊朗代表团延续此前架构，根据议题需要配备法律、核能及经济领域技术专家。伊朗外长启程前特别指出："伊朗的专家团队已经在马斯喀特待命，以便在必要时为谈判提供支持，而美方同样会配备其认为必要的团队。"

美伊首轮间接谈判于2025年4月12日在阿曼举行，双方均表示此次谈判是建设性且有进展的；第二轮谈判于4月19日转至意大利罗马，第三轮谈判则于4月26日重返阿曼。本轮谈判正值国际社会关注伊核协议僵局能否突破的关键节点。