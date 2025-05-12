伊朗警告欧洲三国不要滥用伊核协议“快速恢复制裁”机制

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在周日刊发于法国《观点》周刊的署名评论文章中指出：“本应作为最后选项的争端解决机制，如今却被异化为外交施压工具"。他特别针对欧洲三国威胁启动伊核协议"快速恢复制裁"机制、企图重启联合国对伊制裁的行径提出警告。

阿拉格齐外长警告称，这种"边缘政策"将"可能诱发全球核扩散危机"，而欧洲国家将首当其冲承受恶果。

他指出，尽管伊朗始终恪守2015年《联合全面行动计划》（JCPOA）义务，但欧洲三国（E3）却未能兑现承诺。他表示，在欧洲政府作出政治保证的情况下，欧洲企业仍屈从于美国的制裁压力。外长表示："伊核协议承诺的经济红利从未真正兑现。"

阿拉格齐外长强调，伊方已多次发出明确警告：任何滥用“快速恢复制裁”机制的行为都将带来严重后果。

英国、法国和德国（欧洲三国/E3）屡次在联合国安理会和国际原子能机构（IAEA）平台提出动议，以各种技术性借口推动针对伊朗的"快速恢复制裁"机制。

分析人士指出，这三个欧洲国家正试图采取"双轨施压"策略——一方面对伊朗保持高压态势，另一方面又向美国施加影响。因为在伊美两国的间接谈判中，欧洲被完全排除在对话框架之外。

伊朗外交部长在文章结尾展现出建设性姿态。他以富有前瞻性的笔触呼吁欧洲："摒弃过时的对抗思维的时候到了，让我们一起与伊朗共同书写地区合作新篇章，通过深化战略对话构建更具包容性、可持续性的地区安全架构。"