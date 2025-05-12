佩泽希齐扬：我们所有人的行动方向都应是帮助贫困者和受难者

本社讯- 马苏德·佩泽希齐扬周一（5月12日）在主题为"红新月会：无私服务与希望的象征"的红新月会周纪念仪式上指出："许多人愿意奉献自己的一切来改善他人的生活、解决受难者的问题。那些对他人苦难无动于衷的人，不配被称为人。"
佩泽希齐扬强调，帮助贫困者是一项宗教义务、人道责任和共同使命。他进一步表示："当今世界的那些所谓人权、自由和人道主义的鼓吹者们，非但不帮助受难者解决困境，反而摧毁无辜平民的家园。"
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月12日报道- 伊朗总统表示："作为人类，我们所有人的责任都是去帮助贫困者和受难者，不论需要帮助的人来自何种宗教、种族或国家。"
本社讯- 马苏德·佩泽希齐扬周一（5月12日）在主题为"红新月会：无私服务与希望的象征"的红新月会周纪念仪式上指出："许多人愿意奉献自己的一切来改善他人的生活、解决受难者的问题。那些对他人苦难无动于衷的人，不配被称为人。"
佩泽希齐扬强调，帮助贫困者是一项宗教义务、人道责任和共同使命。他进一步表示："当今世界的那些所谓人权、自由和人道主义的鼓吹者们，非但不帮助受难者解决困境，反而摧毁无辜平民的家园。"
Your Comment