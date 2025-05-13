伊朗强烈谴责以色列野蛮袭击加沙难民营

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于当地时间周三凌晨发表声明指出，犹太复国主义政权当局在巴勒斯坦被占领土实施的系统性侵犯人权行为，已严重违反国际人道主义法基本原则。



巴加埃强调，国际社会特别是联合国安理会，在预防种族灭绝和维护国际人道法方面承担着不可推卸的法律与道义责任，他强调应加快在国际法院和国际刑事法院审理针对以色列政权及其官员的相关案件，追究其所犯战争罪、种族灭绝罪及危害人类罪的法律责任。



伊朗外交部发言人声援受压迫的巴勒斯坦人民，敦促国际社会及地区国家采取有效措施，立即制止犹太复国主义政权的犯罪行径，尽快向加沙地带提供食物和药品援助，追责并惩处该政权罪行累累的官员，促使以色列占领军完全撤离加沙地带，并应对该政权针对叙利亚、黎巴嫩和也门等地区国家的破坏行为。