真主党：自1982年起阻止黎巴嫩领土被侵占

据本社援引灯塔卫视 （Al-Manar ）报道，谢赫·纳伊姆·卡西姆周一晚在纪念黎巴嫩真主党指挥官赛义德·穆斯塔法·巴德尔丁烈士（人称“祖勒法卡尔”）的周年讲话中表示，抵抗既是一种防御性的选择，也是一种政治观点，抵抗与解放领土和捍卫尊严的独立密切相关。

他指出，在"勇士先驱"军事行动中，抵抗运动以传奇般的顽强战术成功迟滞了以色列军队的推进。

黎巴嫩真主党秘书长还提及以色列对黎巴嫩的周期性侵略，并反问道：“倘若以色列政权每隔数年蚕食黎巴嫩部分领土，今日的黎巴嫩将何存？”

针对以色列官员所谓“抵抗已屈服”的言论，他驳斥道：“威胁之下的回应恰恰证明了相反的事实。所谓‘屈服’意味着顺从、屈膝并接受强权逻辑，而我们的逻辑始终是‘正义’的逻辑。”

卡西姆强调，"即使全世界都与以色列总理内塔尼亚胡站在一边，也绝不可能剥夺巴勒斯坦人民的土地和权利。"

他指出，自1948年起，以色列政权在该地区的扩张计划始终获得美国及西方盟友列强的支持，而抵抗运动正是从那时起就与这一侵略性计划展开斗争。

他还表示，以色列政权持续蚕食巴勒斯坦领土，其目标在于全面推行扩张政策，但该政权从未因其他因素退缩，唯有在遭遇抵抗时才会有所收敛。

卡西姆指出，坚韧不拔的加沙抵抗运动成功主导了"阿克萨洪水"行动，此举揭露了该侵占政权的实质——一个屠戮平民、摧残民生、甚至蓄意以儿童为攻击目标的政权。

他强调，在"阿克萨洪水"行动后，犹太复国主义政权策划了诸多阴谋，企图瓦解加沙的抵抗运动，但迄今未能得逞。

黎巴嫩真主党秘书长强调，内塔尼亚胡企图通过摧毁巴勒斯坦被占领土、尤其是加沙的民生来瓦解抵抗运动，但他未能、也永远无法得逞，因为巴勒斯坦人民坚韧不屈、秉持正义，并已为捍卫尊严付出一切。

他指出，以色列政权在黎巴嫩南部展现出扩张与占领的本性，而抵抗运动英勇抗争，尤其是2000年将以色列占领军驱逐出黎巴嫩的辉煌胜利。

他强调，2000年标志着黎巴嫩领土彻底摆脱以色列占领，以军最终撤离。

卡西姆指出，2006年抵抗运动再次赢得胜利，成功挫败了以色列政权的占领与扩张企图。

他强调，"我们秉持胜利的信念，或追随伊玛目侯赛因（愿主赐他平安）的殉道精神。面对耶齐德，伊玛目侯赛因从未退缩屈服，始终坚守信仰直至殉道，我们正坚定地沿着他的道路前行。"

黎巴嫩真主党秘书长补充道，"秉承这一信念，我们献出了黎巴嫩真主党已故秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉——这一崇高理念的化身，他的殉道成为指引我们继续前行的明灯。"

他还表示，"赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的殉道成功凝聚了各方力量，激励我们共同捍卫国土、收复失地，维护尊严与荣誉。"

卡西姆指出，敌人终将失败，并质问道："敌人的杀戮与破坏还要持续多久？"他坚定表示："只要我们屹立不倒，敌人必将溃败，我们的牺牲终将令其陷入绝望。"