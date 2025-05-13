伊朗档案馆展出历史地图，佐证“波斯湾”名称

本社讯- 作为全球最具战略价值的历史性水域，波斯湾数千年来始终深刻影响着西亚地区的地缘政治、经济体系与文化脉络。



这片位于西亚核心地带的战略水域，既因其能源储量塑造着现代国际格局，更以绵延数千年的文明积淀，在人类历史长河中留下不可磨灭的印记，其名称自古便明确载入各类史册与地理典籍。



从古波斯文明鼎盛时期到当代社会，"波斯湾"的称谓在历代文献与地图中保持着严谨的历史连续性。



现存大量跨国界、跨时代的书面证据——包括典籍、测绘资料、外交文书及学术著作——均无可辩驳地确证了这一名称的地理与历史真实性。



近期，这片自古归属波斯的水域名称再度引发政治争议。坊间甚至传出令人啼笑皆非的传言，称特朗普或将"波斯湾"改称"阿拉伯湾"。这位美国总统在首个任期内主要通过加大对伊朗的政治、经济与心理压力来推进其政策，如今在第二任期中则采取了更为复杂和隐晦的政治手段。



该动向虽获部分阿拉伯国家的积极响应，却遭到伊朗民众及史学界的强烈抵制，被视为对确凿史实的公然篡改。



伊朗民众反对"波斯湾"更名的立场，绝非源于狭隘的民族主义或一时冲动，而是对蓄意扭曲该地区历史、地理与文化认同的正当回应。"波斯湾"这一名称不仅构成伊朗历史身份的核心要素，更是获得联合国、联合国教科文组织等国际权威机构认证，并载入数百部学术典籍与官方文献的正式地理称谓。



对于伊朗人民而言，"波斯湾"早已超越单纯的地理标识，成为连接数千年文明脉络、海上商贸传统及区域历史影响力的文化符号。这个镌刻在历史长卷中的名称，承载着深厚的集体记忆与文明认同，象征着跨越千年的地缘文化传承。



为澄清事实、守护这片伊朗美丽海湾的历史称谓，本文将通过权威文献追溯"波斯湾"名称的历史渊源，重点解析两幅明确标注"波斯湾"（Persian Gulf）的历史地图。



文章还将引述伊朗西北国家档案与图书馆中心主任马苏德·巴尔兹戈尔·贾拉利的论述，阐释这两幅珍稀历史地图的价值与背景。该中心位于伊朗大不里士市。



绿色区域标示伊朗领土范围



第一图：英国制地图

这幅题为《亚洲地图》的作品出版于1801年（正值俄伊战争前夕，恰逢卡扎尔王朝初期）。

地图中部的绿色区域代表当时伊朗的国土范围。在伊朗西南部区域，“Persian Gulf”（波斯湾）这一英文名称清晰可见。

据地图边角所示，本图的雕版师为乔治·艾伦。



第二图：伊斯坦布尔制图

这幅地图绘制于伊斯兰历1331年，以波斯语标注。

图角题注标明绘制地为伊斯坦布尔。

该图以1:2000的比例描绘了伊朗国土，并标注了当时各主要城市与海域的名称，其中“波斯湾”一名亦被清晰刻画于图上，反映了当时对这一名称的广泛认可与使用。





每个民族的历史身份，是其无可替代的宝贵财富



伊朗西北国家档案与图书馆中心主任马苏德·巴尔兹戈尔·贾拉利在接受伊通社专访时表示，每个民族的历史身份，是其最珍贵的文明资产。毫无疑问，在任何时代，总有人善意守护，也有人恶意侵蚀。



他补充道，那些怀有善意的人始终在努力记录、保存民族的历史身份，守护这份珍贵而宝贵的文化遗产，而恶意者则试图篡改、伪造，甚至将其据为己有。



贾拉利还指出，伊朗是世界三大古老文明之一，拥有7000多年历史，像美国这样仅在700年前才出现的现代国家根本无法与其相提并论。



他表示，我们文明遗留下来的诸多珍贵遗物在过去数年间陆续被发现、记录，并被保存在世界各地的博物馆中，充分彰显了伊朗悠久而深厚的历史底蕴。



贾拉利补充道，对诸如《道里邦国志》、《世界境域志》等拥有几千年历史的重要文献，以及被联合国教科文组织列入“世界记忆遗产”的相关典籍与文献进行研究时，可以明确发现“波斯湾”这一名称被清晰记载。



他指出，“波斯湾”这个名称甚至在一些阿拉伯语权威典籍中也以“波斯湾”这一名称出现，早已成为全球范围内广为认可、理所当然的名称。



关于“波斯湾”名称造假的起点，伊朗西北国家档案与图书馆中心主任表示，最早在1960年，一个英国顾问在其所著书籍中首次提出了“阿拉伯湾”这一伪称。他解释称，因自己看到该海湾四周居住着阿拉伯人，出于“礼貌”才称其为“阿拉伯湾”。正是这一说法，成为误导的开端，随后被某位阿拉伯国家领导人加以利用，进而引发了对这一名称的篡改风波。