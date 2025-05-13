阿拉格齐对加强与日本磋商表示欢迎

本社讯- 此次会晤中，日本外务省高级副部长回顾了伊日两国悠久的友好关系，对与伊朗外交部长开展的富有成效的谈判表示满意，并强调应持续通过磋商深化双边关系，还就地区及国际事务交换了意见。

伊朗外长在会谈中指出，伊朗与日本之间有着深厚的友谊和联系，强调应充分利用这一宝贵基础，全面推进两国关系发展，尤其在经贸领域加强合作。

阿拉格齐同时对加强与日本在地区和国际事务上的磋商表示欢迎。