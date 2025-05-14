伊朗外交部发言人：经验表明，与美国谈判时必须慎之又慎，步步为营

本社讯- 伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在回应伊通社记者关于伊美谈判进程及相关猜测的提问时表示："谈判得以举行且双方均明确表态将继续推进，这一事实本身就表明谈判进程将持续进行。"



针对第五轮谈判的时间与地点，巴加埃表示："作为本轮谈判的调解方与协调者，阿曼外交部正与伊美双方协商，后续将公布具体安排。目前各方正在磋商，以最终确定彼此认可的最适宜时间。"



就有关伊美间接谈判陷入僵局的说法巴加埃发言人指出，"任何谈判进程都难免出现波折，尤其对伊美这样长期缺乏互信基础的国家而言，此类敏感谈判出现起伏实属常态。"



他还强调，“鉴于美国一贯的失信记录以及言行不一的表现，我们完全有理由采取高度谨慎和戒备的立场。但我们始终坚信自身立场的正当性——我们所追求的目标，既符合国际法准则，也回应了伊朗人民的正当诉求，并建立在我们对核问题一贯理性和负责任的态度之上。因此，我们将坚定推进相关进程，并在坚守原则的基础上，依据对方的动向灵活调整应对策略。”