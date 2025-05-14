本社讯- 伊通社首席执行官安萨里在多哈会晤鲁迈希，双方强调扩大伊朗与卡塔尔官方通讯社媒体合作的重要性。
该谅解备忘录旨在加强新闻共享机制，深化媒体事务协调。
伊朗伊斯兰共和国驻卡塔尔国大使阿里·萨利赫阿巴迪及两国通讯社官员共同出席了签署仪式。
该谅解备忘录旨在通过以下方式加强两国媒体合作：便利新闻、图片及视频内容的交换，并为双方驻对方国家的记者与通讯员提供支持。
伊朗与卡塔尔通讯社负责人强调德黑兰-多哈关系的紧密性，并指出全面落实备忘录各项合作条款的重要性。
签署仪式后，伊通社首席执行官参观了卡塔尔通讯社多个部门，重点了解其在教育培训与人工智能领域的在研项目。
安萨里还走访了卡通社培训中心与技术部门。
伊朗伊斯兰共和国通讯社与卡塔尔国家通讯社签署新闻合作谅解备忘录
2025年5月14日 13:43
News ID: 85832815
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰5月14日报道- 伊通社首席执行官贾贝里·安萨里与卡塔尔国家通讯社总干事艾哈迈德·本·赛义德·鲁迈希于本周二签署谅解备忘录，旨在深化两家机构在新闻报道与信息交流领域的合作。
本社讯- 伊通社首席执行官安萨里在多哈会晤鲁迈希，双方强调扩大伊朗与卡塔尔官方通讯社媒体合作的重要性。
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